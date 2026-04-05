Caputo admitió dificultades para frenar la inflación

indec-inflacion-calculadora-super-compras Se estima que la inflación de marzo estaría por encima del 3%, según consultoras.

En otro tramo, cuestionó el rol de los medios de comunicación. “Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia”, lanzó, y añadió: “El periodismo nos declaró la guerra”. También defendió los indicadores oficiales: “Yo me guío por los datos, estamos en récord de producto bruto y actividad económica, aunque los medios traten de instalar que no se nota”.

Por último, se refirió a los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y negó irregularidades. “No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”, sostuvo. Además, explicó que “los funcionarios públicos representan apenas el 0,2% de los créditos” y alentó: “Les recomendaría que todos saquen créditos, es una oportunidad que motoriza la economía”.