Caputo admitió dificultades para frenar la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió su gestión, relativizó las críticas y sostuvo que el principal riesgo económico es la incertidumbre política.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno aún enfrenta dificultades para controlar la suba de precios y definió a la inflación como “un monstruo que no terminamos de domar”. También, minimizó el impacto de recientes polémicas públicas y sostuvo que el principal factor de inestabilidad sigue siendo el escenario político.
Caputo aseguró que sus declaraciones generan repercusión porque habla con franqueza. “Digo lo que me sale”, afirmó, y aclaró: “No hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”. Además, relativizó el impacto de dichos de funcionarios en variables económicas: “Lo de Adorni no afecta en nada ni al riesgo país ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política”.
En ese sentido, apuntó contra el kirchnerismo como factor de incertidumbre. “Para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgos, sostuvo, sin embargo, remarcó que la probabilidad de un regreso es “cero”, aunque admitió que “el temor está” en los mercados.
El ministro también defendió la política económica y rechazó diagnósticos negativos. “No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, aseguró. Aun así, advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”, y reiteró: “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”.
En otro tramo, cuestionó el rol de los medios de comunicación. “Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia”, lanzó, y añadió: “El periodismo nos declaró la guerra”. También defendió los indicadores oficiales: “Yo me guío por los datos, estamos en récord de producto bruto y actividad económica, aunque los medios traten de instalar que no se nota”.
Por último, se refirió a los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y negó irregularidades. “No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”, sostuvo. Además, explicó que “los funcionarios públicos representan apenas el 0,2% de los créditos” y alentó: “Les recomendaría que todos saquen créditos, es una oportunidad que motoriza la economía”.
comentar