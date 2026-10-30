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El tiempo en el AMBA para este viernes 30 de octubre

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada, con probabilidad de lluvias durante todo el día, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 30 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada templada, con lluvias y tormentas durante la mañana y tarde, mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Para el sábado se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C.

El domingo continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 23°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 21°C y 34°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 22°C y 30°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 28°C y 33°C, con mínimas cercanas a los 14°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 22°C a 29°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 6°C y máximas que no superarían los 15°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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