Clima en el AMBA: alerta amarilla por tormentas fuertes durante este domingo 1º de noviembre

El aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional rige en la Ciudad y el Conurbano. También hay alerta naranja por tormentas en otras regiones del país. ¿El Superclásico se jugará bajo la lluvia?
Este domingo 1º de noviembre se presentará con malas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla por tormentas fuertes. Las temperaturas rondarán entre los 18ºC de mínima y 24ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el cierre del fin de semana, la jornada comenzará con probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 10 % y el 40 % durante la mañana. Por la tarde, las chances de tormentas fuertes se ubicarán entre el 40% y el 70%, por lo que hay posibilidades de que el Superclásico entre Boca y River se juegue con lluvia en la Bombonera.
Durante el lunes 2 de noviembre, el reporte prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 16ºC y 26ºC. Y el lunes 3 regresarían las lluvias, con chaparrones por la tarde-noche y temperaturas de entre 16ºC y 22ºC.
Más allá del AMBA, el organismo oficial emitió un aviso amarillo por tormentas fuertes que rige en sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis. Allí, se prevén lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Las zonas bajo alerta naranja por tormentas son el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe, donde se espera actividad eléctrica, granizo de distinto tamaño y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El SMN difundió también una alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut, y otra por viento Zonda en San Juan y La Rioja.
-Evitá salir.
-No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.