Clima en el AMBA: alerta amarilla por tormentas fuertes durante este domingo 1º de noviembre

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas son el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe, donde se espera actividad eléctrica, granizo de distinto tamaño y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El SMN difundió también una alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut, y otra por viento Zonda en San Juan y La Rioja.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 2 de noviembre.

Las recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

-Evitá salir.

-No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

-Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

-Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

-Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

-Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.