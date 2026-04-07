El tiempo en el AMBA para este martes 7 de abril

El SMN anticipa para hoy lluvias durante la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 7 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con lluvias y alerta por tormentas durante todo el día. La temperatura mínima prevista es de 18°C y, la máxima, de 21°C.
Ya para el miércoles, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. con posibilidad de lluvias durante la tarde y viento del sur.
Durante el jueves, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 14°C y los 23°C, y con cielo parcialmente nublado sin posibilidad de lluvias y con viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en algunos sectores.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 20°C y 21°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 20°C y 23°C. Predominará el cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 23°C y 24°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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