El tiempo en el AMBA para este martes 7 de abril

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 20°C y 21°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 20°C y 23°C. Predominará el cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 23°C y 24°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.