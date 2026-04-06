¡Histórico! Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

La misión de la NASA logró cruzar la cara no visible del satélite, donde registró datos e imágenes de zonas poco exploradas. Así completó una de las maniobras más exigentes del viaje.

La misión Artemis II de la NASA concretó este lunes un hito clave al sobrevolar el lado oculto de la Luna, una región que permanece invisible desde la Tierra. La cápsula Orión atravesó esta zona en una maniobra central de la misión, que puso a prueba los sistemas de navegación y permitió avanzar en la exploración directa del satélite. Al cabo, comenzó el viaje de regreso que tardará cinco días.