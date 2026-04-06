¡Histórico! Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

La misión de la NASA logró cruzar la cara no visible del satélite, donde registró datos e imágenes de zonas poco exploradas. Así completó una de las maniobras más exigentes del viaje.
La misión Artemis II de la NASA concretó este lunes un hito clave al sobrevolar el lado oculto de la Luna, una región que permanece invisible desde la Tierra. La cápsula Orión atravesó esta zona en una maniobra central de la misión, que puso a prueba los sistemas de navegación y permitió avanzar en la exploración directa del satélite. Al cabo, comenzó el viaje de regreso que tardará cinco días.
Durante el cruce, la nave ingresó en un sector donde la Luna bloquea las comunicaciones con la Tierra, lo que genera un apagón temporal de señal. “Cuando Orión pase por detrás de la Luna, la misión entrará en un periodo de interrupción de comunicaciones”, había anticipado la NASA sobre uno de los momentos más delicados del trayecto.
A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes retomaron contacto con el centro de control tras completar el sobrevuelo. “Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra”, expresó Koch una vez restablecido el enlace con Houston.
Antes de perder señal, Glover compartió un mensaje mientras las cámaras captaban imágenes de la nave, la Luna y la Tierra en simultáneo. “Gracias a todos por permitirnos el inmenso privilegio de estar juntos en este viaje”, afirmó, y destacó que el objetivo es “explorar lo desconocido e inspirar al mundo a través del descubrimiento”.
El paso por la cara oculta permitió, además, registrar datos e imágenes de zonas poco exploradas del satélite, en un punto donde la nave alcanzó unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar. Esta información será clave para las próximas etapas del programa Artemis, que busca establecer presencia sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras misiones a Marte.
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