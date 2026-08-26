El tiempo en el AMBA para este miércoles 26 de agosto

En el NOA, las temperaturas serán más elevadas, con máximas que rondarán entre los 25°C y 30°C. Algunas localidades del norte podrían alcanzar los 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10°C y 16°C. Predominarán las condiciones templadas a cálidas, con nubosidad variable.

En el NEA también se registrarán temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 27°C y mínimas de entre 13°C y 16°C. El cielo presentará nubosidad variable, aunque no se esperan precipitaciones significativas en la mayor parte de la región.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, las temperaturas serán más moderadas. Las máximas se ubicarán entre los 20°C y 25°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 9°C y 12°C. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante buena parte del período. En Cuyo, las temperaturas serán templadas, con máximas de entre 25°C y 29°C y mínimas cercanas a los 10°C y 11°C. Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán jornadas con amplitud térmica y nubosidad variable.

La zona del Litoral tendrá temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 24°C y 25°C y mínimas de alrededor de 9°C a 12°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias generalizadas.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En el extremo sur se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas que podrían descender hasta los -2°C y máximas de apenas 6°C. En otras zonas patagónicas, las máximas rondarán entre los 17°C y 18°C, mientras que las mínimas se ubicarán cerca de los 8°C y 10°C.