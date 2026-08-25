Luis Caputo dará una conferencia de prensa y anunciará medidas económicas

Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.

La última conferencia de prensa encabezada por Caputo fue el 13 de agosto pasado, cuando el Gobierno anunció una flexibilización de los créditos en dólares para permitir que todas las empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, incluso aquellas que no generan ingresos vinculados con exportaciones.

La mesa política volvió a reunirse este martes en Casa Rosada.

Aquella vez, el Ministro explicó que el objetivo de la medida era aumentar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan en los bancos.

Más allá de ese anuncio, Caputo adelantó que la administración libertaria trabajaba en alternativas para ampliar el crédito hipotecario. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos a largo plazo para que los bancos cuenten con más fondeo destinado a hipotecas.