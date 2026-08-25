Luis Caputo dará una conferencia de prensa y anunciará medidas económicas

Será a partir de las 10, en el Palacio de Hacienda. La expectativa estará puesta en conocer si los anuncios del ministro estarán vinculados con la reactivación de la economía del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles 26 de agosto una conferencia de prensa, en la que dará a conocer nuevas medidas. La confirmación se produjo luego del encuentro que la mesa política del Gobierno mantuvo hoy en la Casa Rosada, aunque no trascendió el contenido de los anuncios.
Desde las 10, Caputo se presentará en el Palacio de Hacienda, donde sólo podrán asistir los periodistas acreditados. La expectativa estará puesta en conocer si las medidas estarán vinculadas con la reactivación de la economía del país.
La conferencia del funcionario será poco antes de que la Cámara de Diputados trate dos leyes de corte económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.
Caputo asistió a la reunión de la mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.
La última conferencia de prensa encabezada por Caputo fue el 13 de agosto pasado, cuando el Gobierno anunció una flexibilización de los créditos en dólares para permitir que todas las empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, incluso aquellas que no generan ingresos vinculados con exportaciones.
Aquella vez, el Ministro explicó que el objetivo de la medida era aumentar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan en los bancos.
Más allá de ese anuncio, Caputo adelantó que la administración libertaria trabajaba en alternativas para ampliar el crédito hipotecario. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos a largo plazo para que los bancos cuenten con más fondeo destinado a hipotecas.
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