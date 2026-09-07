El tiempo en el AMBA para este lunes 7 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 12°C y 18°C, mientras que algunas áreas podrían tener mayor presencia de nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario fresco, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 12°C a 19°C, con mínimas que rondarán los 3°C a 6°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 0°C y máximas que no superarían los 10°C. También podrían registrarse lluvias y nevadas en algunos sectores durante la jornada.