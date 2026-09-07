El tiempo en el AMBA para este lunes 7 de septiembre

El SMN anticipa para este lunes una jornada fría pero sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 7 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el martes se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará despejado durante la mañana, con algunos momentos de sol y nubosidad hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 16°C.
El miércoles continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 10°Cy la máxima llegará a los 19°C.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 16°C y 20°C. Algunas zonas del norte podrían registrar mayor nubosidad.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 12°C y 18°C, mientras que algunas áreas podrían tener mayor presencia de nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario fresco, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 12°C a 19°C, con mínimas que rondarán los 3°C a 6°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 0°C y máximas que no superarían los 10°C. También podrían registrarse lluvias y nevadas en algunos sectores durante la jornada.