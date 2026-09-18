El tiempo en el AMBA para este viernes 18 de septiembre

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada y sin posibilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 18 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 23°C.
Para el sábado se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará parcialmente nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 23°C.
El domingo continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones durante la noche. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 25°C. Durante el inicio de la semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 24°C y 28°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 22°C y 28°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 11°C y 14°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con temperaturas variables. Las máximas se ubicarán entre los 24°C y 28°C, con mínimas de 6°C a 14°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 25°C a 26°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 1°C y máximas que no superarían los 11°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.