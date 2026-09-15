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El tiempo en el AMBA para este martes 15 de septiembre

El SMN anticipa para este martes una jornada más templada y sin posibilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 15 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18°C.

Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará parcialmente nublado, con muchos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 15°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 22°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 21°C y 23°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable y temperaturas agradables.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 21°C a 26°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias y nevadas. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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