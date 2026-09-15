El tiempo en el AMBA para este martes 15 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 21°C y 23°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable y temperaturas agradables.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 21°C a 26°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias y nevadas. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.