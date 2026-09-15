El tiempo en el AMBA para este martes 15 de septiembre

El SMN anticipa para este martes una jornada más templada y sin posibilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 15 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18°C.
Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará parcialmente nublado, con muchos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 15°C.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 22°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 21°C y 23°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable y temperaturas agradables.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 21°C a 26°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias y nevadas. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.