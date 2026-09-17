El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre: sólo crecieron las exportaciones

La baja fue en comparación con los primeros tres meses de este año, según datos publicados por el INDEC. Se registraron descensos en el consumo, tanto el público como el privado, y la inversión.
El Producto Bruto Interno (PBI) subió un 2% interanual en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una retracción de 0,6% frente al primer trimestre. Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El informe de avance del nivel de actividad económica indicó que, en el primer semestre del año, registró un avance de 2,2%.
En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.
Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento de la actividad económica se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).
La evolución macroeconómica del segundo trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, un descenso de 0,4% en la oferta global, con respecto al mismo período del año anterior, medida a precios de 2004, debido a un crecimiento de 2,0% del PBI y a la variación de -8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales.
En la demanda global se observó una caída de 11,1% en la formación bruta de capital fijo, un aumento en las exportaciones de bienes y servicios reales de 13,7%, el consumo privado creció 0,4% y el consumo público tuvo una variación de -4,1%.
En términos desestacionalizados, con respecto al primer trimestre de 2026, se registraron variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%). Por otro lado, las exportaciones tuvieron una suba 2,5%.
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