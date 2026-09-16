El tiempo en el AMBA para este miércoles 16 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas desde los 15 grados hasta los 22 grados. Presencia de sol y nubosidad en distintas áreas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se observa un escenario con nubosidad variable y momentos de sol. con temperaturas un poco mas altas de que van desde los 20 hasta los 23 grados.

La zona del Litoral presentará condiciones de nubosidad variable, con algunos momentos de sol y presencia de nubes en distintas áreas. con temperaturas desde los 21 grados hasta los 25.

Por último, el sur argentino presentará condiciones variables, con presencia de nubosidad y algunos momentos de sol. En distintas zonas se observan cielos parcialmente nublados. La temperatura es la mas baja que va desde los 8 grados a los 5 grados.