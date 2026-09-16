El tiempo en el AMBA para este miércoles 16 de septiembre

El SMN anticipa para este miércoles una jornada fresca y sin posibilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 16 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Para el jueves se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 20°C.
El viernes continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 21°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas agradables.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Parcialmente nublado en distintas zonas del norte del país. Algunas áreas presentan mayor nubosidad, con temperaturas desde 22 a 26 grados.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas desde los 15 grados hasta los 22 grados. Presencia de sol y nubosidad en distintas áreas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se observa un escenario con nubosidad variable y momentos de sol. con temperaturas un poco mas altas de que van desde los 20 hasta los 23 grados.
La zona del Litoral presentará condiciones de nubosidad variable, con algunos momentos de sol y presencia de nubes en distintas áreas. con temperaturas desde los 21 grados hasta los 25.
Por último, el sur argentino presentará condiciones variables, con presencia de nubosidad y algunos momentos de sol. En distintas zonas se observan cielos parcialmente nublados. La temperatura es la mas baja que va desde los 8 grados a los 5 grados.