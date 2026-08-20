Milei aseguró que la economía "está creciendo" y atacó a los "empresarios prebendarios"

El Council of the Americas se desarrolló en el Alvear Palace Hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y es considerado uno de los eventos corporativos e institucionales más relevantes del año en la Argentina. Reúne a CEOs de multinacionales, ejecutivos de los principales grupos económicos del país, diplomáticos y representantes del gabinete nacional, consolidándose como un espacio estratégico para medir las expectativas de negocios e inversión en la región.

“Voy a dejar en evidencia la precariedad y pobreza analítica de los economistas argentinos en los análisis que hacen. Debe ser que, como la Argentina es una economía que se ha caracterizado en los 100 años previos a nuestra administración a ser un país decadente, parece que deben tener las herramientas bastante oxidadas”, dijo Milei en el inicio de su exposición, cargaddo contra sus detractores.

Anyte un centenar de los principales empresarios del país, el mandatario aseguró que “los argentinos no quieran volver al pasado y quieran ser Cuba”, al tiempo que criticó a "los “zurdos, los “pañuelitos verdes”, los medios de comunicación y economistas que difieren de su visión,

Fue en ese marco que la baja de la tasa de natalidad "también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho,estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”.

Milei también definió como “estupideces” las alusiones a que “la gente no llega a fin de mes”, y apuntó a que “Así como aparecen empresas, otras desaparecen, es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, y les preguntó a los los presentes, “¿Qué es lo que quieren ustedes con su competencia? Que desaparezca".

“Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos, 5 o 10 veces más cara, digo, me parece que estamos en un problema. ¿Lo entendemos? Bien. La otra es no querer entenderlo, resistirnos y ser cada día un poquito peor o mucho peor. En principio, esa no fue mi propuesta", recordó Milei.

“Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas odian más los datos o los zurdos al agua", dijo en otro momento de su discurso Milei, ante un auditorio en silencio.

Lo acompañaron en primera fila, el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el cineasta oficialista Santiago Oría,, además de los organizadores, Natalio Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas.