El tiempo en el AMBA para este jueves 24 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 22°C y 31°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y fuertes vientos. Las máximas se ubicarán entre los 23°C y 35°C, con mínimas cercanas a los 12°Cen algunos sectores.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y algunos momentos de sol, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 22°C a 31°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 8°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.