El tiempo en el AMBA para este jueves 24 de septiembre

El SMN anticipa para este jueves una jornada templada y sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 24 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C.
Para el viernes se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 25°C.
El sábado continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 22°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 28°C y 33°C. Algunas zonas del norte podrían registrar fuertes vientos.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 22°C y 31°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y fuertes vientos. Las máximas se ubicarán entre los 23°C y 35°C, con mínimas cercanas a los 12°Cen algunos sectores.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y algunos momentos de sol, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 22°C a 31°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 8°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.