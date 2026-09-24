Fuerte caída de la actividad económica en julio, la mayor desde de la pandemia

Desde marzo y abril de 2020, en el inicio de la pandemia de coronavirus, que no se veían retrocesos de esa magnitud; sacando esos dos meses, que fueron sumamente atípicos por la implementación de la primera cuarentena a raíz de la crisis sanitaria, la retracción fue la peor desde agosto-septiembre de 2019, cuando Mauricio Macri perdió las PASO frente a Alberto Fernández.