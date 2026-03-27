El tiempo en el AMBA para este viernes 27 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo parcialmente nublado y con algunas probabilidades de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 27 de marzo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo algo nublado por la mañana, con algunas posibilidades de tormentas aisladas por la tarde noche y una temperatura mínima de 18°C y una máxima prevista en los 27°C.
Ya para el sábado, se espera un día nublado, la mínima será de 21°C y la máxima de 25°C, pero con posibilidad de algunos chaparrones por la mañana y viento del noreste.
Durante el domingo, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 21°C y los 28°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, y también con algunos chaparones durante la mañana.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 24°C y 29°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 26°C y 30°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 30°C y 33°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y posibles nevadas en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.