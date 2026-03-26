La actividad económica creció 1,9% en enero impulsada por las exportaciones

Además, registró su segundo crecimiento intermensual consecutivo, dentro de un panorama muy distinto entre los sectores que se vinculan al mercado interno y al sector exportador
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró durante enero un crecimiento de 1,9% en la comparación interanual (i.a.) y de 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada (s.e.), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
De esta manera, la economía argentina anotó su segunda mejora intermensual consecutiva en enero, si bien mantuvo la disparidad en distintos sectores, en especial por la caída en la industria manufacturera. El EMAE sirve como anticipo de las tasas de variación del Producto Bruto Interno (PBI), ya que reúne varios de sus componentes.
Con relación a igual mes del año pasado 10 de los 16 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero.
Se destacaron Pesca (50,8% i.a.) y Agricultura y ganadería (25,1% i.a.) seguidas de Explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). La suma de estos dos últimos rubros aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.
Por su parte, cinco sectores , vinculados al mercado interno, registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a).
Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.
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