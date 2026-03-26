La actividad económica creció 1,9% en enero impulsada por las exportaciones

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Con relación a igual mes del año pasado 10 de los 16 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero.

Se destacaron Pesca (50,8% i.a.) y Agricultura y ganadería (25,1% i.a.) seguidas de Explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). La suma de estos dos últimos rubros aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Los rubros que tuvieron caídas

Por su parte, cinco sectores , vinculados al mercado interno, registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a).

Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.