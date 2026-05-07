La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno por la reforma laboral

Sin embargo, la Cámara del Trabajo revocó posteriormente esa resolución, restituyó la vigencia de la reforma y determinó que la causa debía pasar al fuero Contencioso Administrativo. Ese cambio de competencia fue clave para que la Corte descartara el salto de instancia solicitado por la Casa Rosada.

En el fallo, los jueces sostuvieron que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar la intervención directa del máximo tribunal mediante un recurso extraordinario.

Desde la CGT cuestionaron la postura de la Corte y ratificaron que el expediente debería tramitar en el fuero laboral. La central obrera sostiene que el conflicto involucra derechos laborales específicos y no cuestiones administrativas del Estado.

La disputa judicial todavía no está cerrada. La Cámara del Trabajo debe resolver recusaciones presentadas por la CGT contra dos magistrados que habían otorgado efecto suspensivo a la apelación impulsada por el Gobierno nacional.

El rechazo de la Corte representa un revés para la estrategia judicial de la Casa Rosada, que considera la reforma laboral como uno de los ejes centrales de su programa económico. Mientras tanto, el conflicto seguirá abierto en las instancias inferiores y podría volver más adelante al máximo tribunal.