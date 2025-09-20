Clima |

El tiempo en el AMBA: hay alerta naranja por tormentas fuertes durante este sábado

El fin de semana empezará con malas condiciones climáticas en el AMBA. Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h. Cuáles son los otros lugares del país donde hay alerta por tormentas.

En víspera del inicio de la primavera, este sábado se presentará con malas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas, en una jornada donde las temperaturas rondarán entre los 15 grados de mínima y 20º de máxima.

El pronóstico mejorará el domingo. Se anticipa un cierre de fin de semana con cielo nublado durante el día, pasando a mayormente nublado para la noche; y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados. Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre ocho y 19 grados.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Más allá de la zona del AMBA, el alerta meteorológico por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas de viento rige en el resto de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h".

tormentasalerta20deseptiembre

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Y en las zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”. En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  1. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  2. Evitá actividades al aire libre.
  3. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  4. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  5. Estate atento ante la posible caída de granizo.
  6. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados