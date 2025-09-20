El tiempo en el AMBA: hay alerta naranja por tormentas fuertes durante este sábado

El pronóstico mejorará el domingo. Se anticipa un cierre de fin de semana con cielo nublado durante el día, pasando a mayormente nublado para la noche; y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados. Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre ocho y 19 grados.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Más allá de la zona del AMBA, el alerta meteorológico por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas de viento rige en el resto de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h".

tormentasalerta20deseptiembre

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Y en las zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”. En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes