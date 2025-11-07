General |

Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no fucionan

Varias líneas de colectivos que funcionan en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires anunciaron una medida de fuerza por "tiempo indetermidado".

Un paro de colectivos sorpresivo afecta a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la medianoche de este viernes 7 de noviembre.

Por un lado, la empresa El Nuevo Halcón S.A. comunicó que los conductores de la Línea 148 "no prestarán servicio por tiempo indeterminado" desde las 00:00 hs.

Por otra parte, un anuncio de los trabajadores de otras líneas confirmó una "abstención de tarea" también a partir de las 00:00 hs del viernes por "falta de pago".

Por el momento, se informó que las medidas de fuerza son por tiempo indeterminado y también informaron si está abiertas las negociaciones.

La interrupción obligó a muchos usuarios a buscar alternativas de última hora, como servicios de tren, metrobus o aplicaciones de transporte, donde la demanda se disparó junto con los precios dinámicos. No hay una estimación oficial de cuándo volverán a circular las unidades.

Colectivo línea 148

Las líneas afectadas por esta medida de fuerza son:

• 159

• 219

• 372

• 300

• 584

• 619

• 603

