El tiempo en el AMBA: bajó la temperatura y ya no llueve

El sábado permanecerá despejado. Será otro lindo día en el AMBA, con una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el domingo, el panorama se mantendrá estable, con un leve aumento de la temperatura y cielo ligeramente nublado. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 31°C, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 38°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el dia, con el cielo parcialmente nublado en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 28°C y 30°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y algunas lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 28C y 30°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 37°C y 39°C. Habrá períodos de cielo nublado durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 13°C y 21°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.