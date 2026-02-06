Paro de colectivos por falta de pago afecta a más de doce líneas en el AMBA

La medida impacta en usuarios que utilizan estos servicios para llegar a sus trabajos, centros de estudio y turnos médicos. El reclamo apunta a retrasos en los haberes del último período, situación que derivó en la paralización del servicio.

Las líneas afectadas pertenecen principalmente a dos empresas: Micro Ómnibus General San Martín (333, 407, 437 y 707) y Micro Ómnibus Quilmes (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619). También continúa sin servicio la línea 148, de la empresa El Nuevo Halcón, que arrastra un conflicto similar desde fines de enero.

El Nuevo Halcón 148 La línea 148 continúa sin servicio por un conflicto salarial que se arrastra desde fines de enero y profundiza las complicaciones en el sur del conurbano bonaerense.

Desde el sector gremial señalan que los viáticos son una parte central del salario debido a las extensas jornadas laborales. Las empresas, en tanto, advierten que atraviesan una situación financiera crítica vinculada al atraso en subsidios y al esquema tarifario vigente.

El paro generó paradas colmadas y mayor demanda en trenes y otros medios alternativos. Se esperan reuniones entre gremios, empresarios y autoridades para intentar destrabar el conflicto, mientras se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.