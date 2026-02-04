Paro de trenes: cuáles son las alternativas para viajar en el AMBA

trenes Las alternativas para viajar el jueves 5 de febrero pese al paro de trenes en el AMBA.

Omar Maturano, líder del sindicato, fue muy crítico con la situación actual: "Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% respecto a la inflación", denunció.

La medida de fuerza paralizará por completo los servicios urbanos, regionales, de larga distancia y también los de carga. Esto significa que las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y el Tren de la Costa no funcionarán durante toda la jornada.

La única posibilidad de que los trenes vuelvan a correr es que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria o que surja una oferta superadora a último momento, algo que por ahora parece lejano.

Ante este escenario, se espera un jueves caótico para los millones de usuarios que se desplazan por el AMBA. Para quienes viajan desde Zona Norte, las alternativas serán: líneas de colectivo 60, 203 y 365.

Mientras que para la Zona Oeste las opciones principales son: el 57, el 136 y los servicios de "La Perlita".

En tanto, desde la Zona Sur se recomiendan las líneas 79, 129, 195 y 197 para conectar con Capital Federal.

Por su parte, el Subte funcionará con su cronograma habitual, aunque se prevé que viaje con muchísima más gente de lo normal.