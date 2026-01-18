El tiempo en el AMBA: llega el alivio y este domingo la máxima será de 27 grados

Para el lunes, se espera una jornada fresca, soleada y con vientos soplando desde el este, en la que el termómetro oscilará entre los 16ºC y 24ºC. El martes, en tanto, el cielo estará nublado y habrá un aumento de las temperaturas: la mínima rondará los 23°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El norte argentino permanece bajo vigilancia meteorológica estricta. Rige una alerta amarilla por tormentas que abarca a Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

Estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua, ocasional granizo y ráfagas que superarían puntualmente los 70 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte difundido del organismo oficial.

domingo18denero El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 18 de enero.

Las recomendaciones del SMN por tormentas