El tiempo en el AMBA: llega el alivio y este domingo la máxima será de 27 grados

El fin de semana concluirá con una jornada ventosa, en la que la temperatura mínima alcanzará los 18ºC. Hay alerta amarilla por tormentas en 12 provincias. Mirá cómo seguirá el clima en los próximos días.
Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima agradable, aunque ventoso. Después de varios días con altas temperaturas, las marcas térmicas rondarán entre los 18 grados de mínima y 27 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el lunes, se espera una jornada fresca, soleada y con vientos soplando desde el este, en la que el termómetro oscilará entre los 16ºC y 24ºC. El martes, en tanto, el cielo estará nublado y habrá un aumento de las temperaturas: la mínima rondará los 23°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C.
El norte argentino permanece bajo vigilancia meteorológica estricta. Rige una alerta amarilla por tormentas que abarca a Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.
Estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua, ocasional granizo y ráfagas que superarían puntualmente los 70 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte difundido del organismo oficial.