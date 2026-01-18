Clima |

El tiempo en el AMBA: llega el alivio y este domingo la máxima será de 27 grados

El fin de semana concluirá con una jornada ventosa, en la que la temperatura mínima alcanzará los 18ºC. Hay alerta amarilla por tormentas en 12 provincias. Mirá cómo seguirá el clima en los próximos días.

Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima agradable, aunque ventoso. Después de varios días con altas temperaturas, las marcas térmicas rondarán entre los 18 grados de mínima y 27 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el lunes, se espera una jornada fresca, soleada y con vientos soplando desde el este, en la que el termómetro oscilará entre los 16ºC y 24ºC. El martes, en tanto, el cielo estará nublado y habrá un aumento de las temperaturas: la mínima rondará los 23°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El norte argentino permanece bajo vigilancia meteorológica estricta. Rige una alerta amarilla por tormentas que abarca a Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

Estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua, ocasional granizo y ráfagas que superarían puntualmente los 70 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte difundido del organismo oficial.

ADEMÁS: Temporal de viento en Mar del Plata: destrozos en la costa y caída de árboles

domingo18denero
El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 18 de enero.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 18 de enero.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

  1. Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  2. Asegurar objetos que puedan volarse.
  3. Mantenerse informado por canales oficiales.
  4. Extremar precauciones en zonas con antecedentes de anegamientos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados