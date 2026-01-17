Temporal de viento en Mar del Plata: destrozos en la costa y caída de árboles

Desde horas de la mañana, el viento sopló con intensidad desde el norte y noroeste, aunque cerca de las 15 se produjo una rotación repentina hacia el suroeste. En pocos minutos, un frente de ráfagas asociado a una nube de tormenta desató momentos de tensión, con escenas de personas abandonando la playa y elementos urbanos desplazados por la fuerza del viento.

La zona de La Perla fue una de las más afectadas. Allí, el viento provocó la rotura de paneles de vidrio del edificio Maral 50, ubicado frente a la costa. Los vidrios estallaron en la planta baja, lo que motivó la intervención inmediata de Defensa Civil y de la división Riesgos Especiales para asegurar el área ante el peligro de desprendimientos desde altura. “Fue un mini ciclón”, relató una vecina del lugar.

Caída de árboles por el temporal

El temporal también provocó la caída de árboles y postes en distintos puntos de la ciudad. En total, según el reporte oficial, se registraron al menos 15 árboles afectados, algunos con desprendimiento de ramas y otros que cayeron completamente. En 25 de Mayo, entre Yrigoyen y Mitre, un árbol de gran porte derribó un poste de luz que impactó sobre una combi estacionada. A pesar de los cables caídos, no se interrumpió el suministro eléctrico en esa zona.

Otro árbol cayó en Yrigoyen al 1400 y aplastó parcialmente un automóvil. “Se escuchó como una explosión, salimos y vimos el árbol arriba del auto”, contó Santiago, trabajador de una verdulería cercana. En Maipú al 7500, un tercer árbol también cayó sobre un vehículo. Además, se reportó la caída de 12 postes de luz o señal telefónica, varios de ellos en el área de Roca y 188.

Otros daños

Entre otros daños, se registró la voladura de cartelería y la rotura de paradas de colectivo, como en la intersección de Patricio Peralta Ramos y Rawson. En todos los casos intervinieron Defensa Civil, la Patrulla Municipal, Tránsito, la Unidad de Poda y personal de Riesgos Especiales para remover escombros, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

En algunos sectores, como la zona de Constitución, se produjeron cortes de energía eléctrica. Pese a la alerta vigente, al momento de las ráfagas más intensas había numerosas personas en la playa, por lo que los guardavidas debieron pedir a los bañistas que abandonaran el mar de manera preventiva.

El temporal llegó tras un sábado caluroso, con una temperatura máxima de 34,4 grados registrada a las 14.50, según el SMN. Luego, la lluvia y el viento provocaron un brusco descenso térmico. Para el domingo se espera una jornada más fresca y ventosa, con chaparrones durante la madrugada y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.