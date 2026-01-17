El clima en el AMBA: sigue el calor durante este sábado, ¿y vuelven las lluvias?

Pronostico extendido CABA Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo, el organismo oficial anticipa probabilidad de chaparrones durante la madrugada, con una mejora de las condiciones a partir de la mañana y cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 18 y 27 grados. El lunes continuaría el buen tiempo, con cielo algo nublado y temperaturas que se ubicarían entre los 13 y 25 grados.

Clima en el resto del país

En el norte del país se espera un sábado caluroso, con temperaturas elevadas que en varias provincias superarán los 33 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y habrá probabilidad de tormentas aisladas, especialmente en el NOA y el NEA, donde algunas podrían ser localmente intensas hacia la tarde y la noche.

Clima Clima en todo el país para el sábado 17 de enero según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la región centro, que abarca Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior bonaerense, el tiempo será inestable. Predominará el cielo parcialmente nublado, con chances de lluvias y tormentas dispersas. Las temperaturas se mantendrán altas, con máximas cercanas a los 32 o 33 grados y mínimas en torno a los 20.

Por su parte, en la Patagonia el clima será más estable y fresco. Se prevé cielo algo a parcialmente nublado, con algunas lluvias aisladas en el extremo sur y en Tierra del Fuego. Las temperaturas serán moderadas, con máximas que rondarán entre los 15 y 22 grados, y vientos presentes en sectores cordilleranos y costeros.