El tiempo en el AMBA: llegan las lluvias durante este sábado, ¿y bajan las temperaturas?

El domingo mejorarán las condiciones del clima, con cielo nublado durante toda la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre los 22 y 29 grados. Y el lunes continuará el cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 29 grados.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo. En algunas zonas del país, el aviso sube a naranja.

El fenómeno climático impactará en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro y Chubut.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el reporte del organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En San Juan y Mendoza rige alerta amarilla por viento.

tormentasfuertes20dediciembre El mapa de alertas del SMN para este sábado 20 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes