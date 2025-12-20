El tiempo en el AMBA: llegan las lluvias durante este sábado, ¿y bajan las temperaturas?

El fin de semana comenzará con malas condiciones climáticas. Además, hay alerta por tormentas fuertes y granizo en 11 provincias del país. Mirá cómo seguirá el clima durante los próximos días.
Después de varios días con temperaturas por encima de los 30 grados, este sábado llegará el alivio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fin de semana empezará con lluvias y marcas térmicas que rondarán entre los 23º de mínima y 26º de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo mejorarán las condiciones del clima, con cielo nublado durante toda la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre los 22 y 29 grados. Y el lunes continuará el cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 29 grados.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo. En algunas zonas del país, el aviso sube a naranja.
El fenómeno climático impactará en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro y Chubut.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el reporte del organismo oficial.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En San Juan y Mendoza rige alerta amarilla por viento.