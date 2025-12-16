Invasión de chinches de agua en balcones y patios de Buenos Aires

Según explicaron desde la Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, no se trata de una invasión, sino de un proceso conocido como “explosión demográfica”. Estos insectos ya forman parte del ecosistema local, pero las altas temperaturas, la humedad persistente y las lluvias generaron condiciones favorables para que se desplacen y resulten más notorios en espacios habitados por personas.

Las chinches gigantes de agua se distribuyen en todo el mundo y suelen vivir en ambientes de agua dulce poco profunda, como lagunas, arroyos y estanques. De acuerdo con registros de ArgentiNat, la plataforma de la Fundación Vida Silvestre Argentina, presentan cuerpos aplanados y robustos que, en las especies más grandes, pueden superar los 12 centímetros de largo. Su coloración marrón y su forma ovalada les permiten camuflarse con facilidad en el entorno acuático.

Aunque permanecen la mayor parte del tiempo ocultas bajo vegetación o sustratos sumergidos, pueden desplazarse volando cuando cambian las condiciones del ambiente. En ese trayecto, suelen verse atraídas por las luces artificiales, lo que explica su llegada a balcones, patios e incluso piletas. Especialistas señalan que, una vez que el clima se estabilice, estos episodios dejarán de repetirse con la misma intensidad.

Desde el punto de vista sanitario, las autoridades aclaran que no son insectos peligrosos. Pueden producir una mordedura dolorosa si se las manipula o se sienten amenazadas, ya que utilizan sus piezas bucales para capturar presas, pero no son venenosas. Su rol ecológico es clave, ya que ayudan a regular poblaciones de otros insectos y pequeños animales acuáticos, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas donde habitan.