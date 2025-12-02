Clima |

Se alejan las lluvias y vuelve el calor en el AMBA

Ya asoma el verano. Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA este martes 2 de diciembre y cómo sigue la semana.

Este martes 2 de diciembre estará marcado por la vuelta del calor en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un clima estable, caluroso y se terminan las lluvias.

Para este martes se espera una temperatura mínima de 19 °C con un cielo despejado. Ya por la tarde aparecerán algunas nubes y la temperatura aumentará a 28 °C, la máxima. Por la noche el cielo seguirá parcialmente nublado y se esperan unos 22 °C.

Se espera que, por los vientos provenientes del norte, las temperaturas sigan elevándose en los próximos días. Los puntos que tendrán los picos de tempertura más altos serán el oeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa.

A partir del miércoles el calor se sentirá realmente: se espera una gradual subida hasta los 29 °C, y para el jueves y viernes se pronostican picos de 31 °C a 32 °C.

El calor se extenderá hasta el fin de semana, con máximas apenas por debajo de 30°C y temperaturas mínimas que rondarán los 21-23°C. No se preveen precipitaciones en la semana sobre el área metropolitana.

Calor en el AMBA.jpg

