Ola de calor: el clima de este jueves 4 de diciembre en el AMBA

Ola de calor en la previa del fin de semana en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Enterate cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre.
Este jueves 4 de diciembre llega con la primera ola de calor propia de esta parte del año. Se espera un día de verano en el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires.
Por la mañana la temperatura mínima será de 21 °C y en el transcurso del día el calor será protagonista. Se pronostica que superaría los 34 °C con un cielo parcialmente nublado en la tarde y noche. Para finalizar el día la temperatura descenderá a 26 °C.