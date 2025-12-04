Ola de calor: el clima de este jueves 4 de diciembre en el AMBA

Por la mañana la temperatura mínima será de 21 °C y en el transcurso del día el calor será protagonista. Se pronostica que superaría los 34 °C con un cielo parcialmente nublado en la tarde y noche. Para finalizar el día la temperatura descenderá a 26 °C.

Ola de Calor Clima Pronóstico.jpg Ola de calor extremo en Buenos Aires y otras 14 provincias