El tiempo en el AMBA: ¿vuelven las lluvias durante este domingo 28 de junio?

El fin de semana cerrará con clima inestable y temperaturas que oscilarán entre los ocho grados de mínima y 13 de máxima. Además, el SMN emitió alertas amarillas por frío extremo, tormentas y viento. Cuáles son las provincias afectadas.
Este domingo 28 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con probabilidad de chaparrones y clima frío. Las lluvias comenzarían luego del mediodía, mientras que las temperaturas rondarán entre los ocho grados de mínima y 13 de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El inicio de la semana estará marcado por el ingreso de aire frío. Durante el lunes 29 de junio, las marcas térmicas oscilarán entre los 4ºC y 14ºC, y el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Y el martes 30, las temperaturas continuarán entre los 3ºC y 14ºC. El cielo permanecerá algo nublado.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por frío extremo para el norte de Entre Ríos, el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan. Estas regiones enfrentarán temperaturas inusualmente bajas, con riesgo para la salud de la población expuesta.
Por su parte, el sector este de Chaco y de Formosa, el noreste de Corrientes y todo el territorio de Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, que podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.
En tanto, el organismo oficial advirtió que el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas permanecen bajo alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar velocidades importantes y provocar reducción de visibilidad y voladura de objetos.
-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)
-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
-Manejá con precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
-Aumentá la distancia con el auto de adelante.
-Reducí la velocidad de manejo.
-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
-Evitá transitar por las calles anegadas.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
-Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.