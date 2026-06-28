El tiempo en el AMBA: ¿vuelven las lluvias durante este domingo 28 de junio?

En tanto, el organismo oficial advirtió que el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas permanecen bajo alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar velocidades importantes y provocar reducción de visibilidad y voladura de objetos.

mapa_alertas (81) El mapa del SMN con las provincias bajo alerta amarilla por tormentas y vientos.

Las recomendaciones del SMN por tormentas y vientos

-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)

-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)

-Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

-Manejá con precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

-Aumentá la distancia con el auto de adelante.

-Reducí la velocidad de manejo.

-No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

-Evitá transitar por las calles anegadas.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.