El tiempo en AMBA: menos calor que ayer y algunos chaparrones aislados

Según el SMN, hoy la máxima alcanzará los 32° en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 4 de febrero se presenta con una jornada de calor, aunque algo menos que ayer, con algunos chaparrones por la tarde noche en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 32°.

El jueves se viene lluvias durante todo el día. Será otro día caluroso en el AMBA, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Ya el viernes, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C, con algunos chaparrones por la mañana, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 38°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con el cielo parcialmente nublado en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 32°C y 38°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y algunas lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 33°C y 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 36°C y 37°C. Habrá períodos de cielo nublado, algunas lluvias aisladas durante el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

