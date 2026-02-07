El pronóstico del tiempo èn la Ciudad de Buenos Aires y alredores

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en las primeras horas de este sábado 7 de febrero no se pronostican precipitaciones, la humedad será del 53% y se esperan vientos leves de 12 km/h del norte.

En tanto, para la media mañana no se pronostican precipitaciones, la humedad será del 41% y habrá vientos leves de 11 km/h del oeste.

Pronóstico del tiempo para la tarde/noche

El parte del SMN prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

km/h del sur. En tanto, para esta noche, no se anticipan lluvias y habrá vientos moderados de 21 km/h del este.