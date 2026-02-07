Racing derrotó a Argentinos Juniors y consiguió su primer triunfo

El encuentro comenzó con un desarrollo intenso, friccionado y con muchas interrupciones, en un campo de juego que mostró una mejora respecto del último partido ante Rosario Central, aunque todavía lejos de su mejor versión. Ambos equipos disputaron cada pelota con firmeza y se prestaron el dominio en los primeros minutos.

La primera situación clara fue para el local, cerca de los 15 minutos. Racing salió rápido de contra, Matko Miljevic condujo la jugada y abrió para Santiago Solari, que enganchó hacia adentro y sacó un remate que se fue por encima del travesaño. Fue un aviso de lo que vendría.

Con el correr del primer tiempo, la Academia empezó a inclinar la cancha. Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área tras un córner y su disparo pasó muy cerca del palo izquierdo, en una señal clara del crecimiento del equipo de Costas, que encontraba espacios y jugaba cada vez más cerca del arco rival.

Se abrió el marcador

A los 20 minutos llegó la apertura del marcador. En una jugada gestada por el sector derecho, Tomás Conechny apareció libre en el área y conectó de cabeza para poner el 1-0, desatando el festejo en Avellaneda.

Tras el gol, Argentinos Juniors reaccionó y adelantó sus líneas. Incluso llegó a convertir a través de Enzo Pérez, pero la acción fue anulada por posición adelantada de Porcel en la jugada previa. A partir de ese momento, el equipo de Nicolás Diez empezó a generar peligro: Francisco Álvarez tuvo una chance clara, Hernán López exigió a Facundo Cambeses con un remate desde afuera y Tomás Molina contó con una oportunidad de cabeza que no logró concretar.

Racing volvió a golpear

Cuando el Bicho atravesaba su mejor momento, Racing volvió a golpear. A los 44 minutos, Baltasar Rodríguez habilitó a Santiago Solari, que se metió en el área por la derecha y definió con un remate preciso para marcar el 2-0, un verdadero golazo que le dio aire al local antes del descanso.

El segundo tiempo arrancó con un golpe rápido de Argentinos. A los 47 minutos, tras un tiro de esquina, Érik Godoy apareció en el área y descontó para poner el 2-1, reabriendo el partido.

La gran polémica de la tarde llegó a los 62 minutos. Luego de un centro al área visitante, Prieto tocó la pelota con la mano en una disputa con Adrián “Maravilla” Martínez. Todo Racing reclamó penal, pero el árbitro Hernán Mastrángelo fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, consideró que existió una infracción previa del delantero académico, por lo que decidió no sancionar la mano. La decisión generó un fuerte malestar en el estadio.

Desde allí, el partido se volvió cada vez más trabado, con muchas infracciones, cambios y pocas situaciones claras. Argentinos intentó sostener la presión y tuvo alguna aproximación, como un remate de Molina bien contenido por Cambeses, mientras que Racing respondió con intentos aislados de Miljevic y algunas pelotas aéreas sin precisión.

En el tramo final, el ritmo cayó notablemente y la Academia logró sostener la ventaja sin pasar mayores sobresaltos. Así, Racing se quedó con un triunfo clave, cortó la mala racha y consiguió un necesario envión anímico de cara a lo que viene.