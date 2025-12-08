Clima |

Tormentas y altas temperaturas: el tiempo a lo largo del país

El NOA comienza la semana bajo Alerta Amarilla por tormentas fuertes, mientras que en el sur, Neuquén y Rio Negro se preparan para alcanzar los 38°C.

El noreste argentino comienza la semana bajo Alerta Amarilla por tormentas fuertes, mientras que en el sur, Neuquén y Río Negro se preparan para alcanzar los 38°.

Finaliza el último fin de semana largo y este lunes 8 de diciembre feriado llega con cambios marcados en las distintas regiones del país. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de semana traerá intensas lluvias en el nordeste, mientras que en la Patagonia Norte se esperan temperaturas extremas.

Tras cerrar el domingo, el SMN anticipó tormentas en el norte para este lunes feriado. Rigen Alertas Amarillas en todo el NEA (que comprende Formosa, gran parte de Chaco, Corrientes y Misiones) por lluvias y tormentas fuertes que, según el pronóstico oficial, tenderán a disiparse de manera gradual a lo largo del día.

Por otra parte, el Litoral también se mantiene bajo alertas amarillas y naranjas, afectando especialmente a Entre Ríos y Santa Fe.

La situación se completa con el calor extremo que avanzará sobre la Patagonia. En Neuquén y Río Negro, las temperaturas podrían trepar hasta los 38°C. En algunas zonas del nordeste patagónico no se descartan tormentas aisladas, mientras que en el sudoeste de Santa Cruz rige una Alerta Amarilla por lluvias fuertes, con precipitaciones que sumarían hasta 15 mm.

SMN
Tiempo el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina.

Tiempo el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina.

ADEMÁS: Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes feriado

Pronóstico extendido

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán moderadas en buena parte del país. Sin embargo, en La Rioja, Catamarca, el norte de Córdoba y Santiago del Estero, el calor se hará sentir con máximas que oscilarán entre los 31°C y 35°C.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados