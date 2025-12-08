Tormentas y altas temperaturas: el tiempo a lo largo del país

Finaliza el último fin de semana largo y este lunes 8 de diciembre feriado llega con cambios marcados en las distintas regiones del país. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de semana traerá intensas lluvias en el nordeste, mientras que en la Patagonia Norte se esperan temperaturas extremas.

Tras cerrar el domingo, el SMN anticipó tormentas en el norte para este lunes feriado. Rigen Alertas Amarillas en todo el NEA (que comprende Formosa, gran parte de Chaco, Corrientes y Misiones) por lluvias y tormentas fuertes que, según el pronóstico oficial, tenderán a disiparse de manera gradual a lo largo del día.

Por otra parte, el Litoral también se mantiene bajo alertas amarillas y naranjas, afectando especialmente a Entre Ríos y Santa Fe.

La situación se completa con el calor extremo que avanzará sobre la Patagonia. En Neuquén y Río Negro, las temperaturas podrían trepar hasta los 38°C. En algunas zonas del nordeste patagónico no se descartan tormentas aisladas, mientras que en el sudoeste de Santa Cruz rige una Alerta Amarilla por lluvias fuertes, con precipitaciones que sumarían hasta 15 mm.

SMN Tiempo el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina.

Pronóstico extendido

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán moderadas en buena parte del país. Sin embargo, en La Rioja, Catamarca, el norte de Córdoba y Santiago del Estero, el calor se hará sentir con máximas que oscilarán entre los 31°C y 35°C.