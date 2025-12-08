Clima |

Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes feriado

Con temperaturas entre los 19° y 24°, se espera un lunes mayormente nublado y con vientos leves. Conocé el pronóstico completo.

La semana arranca con un clima cálido y anticipa jornadas con lluvias y altas temperaturas.

Este feriado, lunes 9 de diciembre comenzará con marcas que no superarán los 20°, mientras que durante el resto de la jornada los registros oscilarán entre los 19° y 24°. Se prevén vientos suaves, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, y una humedad cercana al 72%, lo que podría elevar levemente la sensación térmica. No se esperan lluvias, por lo que el día se presentará mayormente soleado, con algunas nubes dispersas hacia la tarde. con probabilidad de algunos chaparrones llegando la noche y en vísperas del martes.

Pronóstico extendido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partes del AMBA – Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

En los días siguientes, y en la antesala de las fiestas de fin de año, se pronostican temperaturas elevadas. Para jueves, viernes y sábado se esperan máximas de entre 32° y 33°. También hay probabilidad de chaparrones durante la mañana del martes y del jueves, y en horas de la tarde del domingo.

