Consumo: el gasto privado cayó 0,6% en abril y quedó en nivles de octubre

720 (28) El nivel de gasto de los hogares volvió a ubicarse en valores de octubre de 2025.

Al mismo tiempo, las compras con tarjeta de crédito crecieron 1,3%, aunque muy por debajo del avance de 12% registrado en enero. El dato muestra una desaceleración en el uso del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

Caídas en alimentos y restaurantes

Dentro del consumo masivo, el informe destacó un nuevo retroceso en la venta de carne vacuna. El sector acumuló nueve meses consecutivos de caída tras una baja de 7,6% interanual registrada en marzo.

También se observó una disminución en los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, donde el consumo cayó 6% interanual por primera vez en lo que va del año.

En contraste, algunos rubros mostraron un desempeño más favorable. La indumentaria y el calzado en centros comerciales habían registrado una suba de 3% en la última medición disponible, correspondiente a febrero.

En bienes durables hubo resultados dispares. Mientras el patentamiento de motos creció 52,1% interanual en abril, el de autos mostró una caída de 14,6%.

El Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Universidad de Palermo, busca anticipar la evolución del consumo en el país mediante indicadores de alta frecuencia. Los datos reflejan que, pese a cierta desaceleración en la caída,.