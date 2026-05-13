Consumo: el gasto privado cayó 0,6% en abril y quedó en nivles de octubre

El consumo privado bajó 0,6% interanual y acumuló una caída de 1,5% en el primer cuatrimestre. La desaceleración no alcanza para revertir la tendencia.
El consumo privado volvió a mostrar señales de debilidad en abril. Según un informe de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de los hogares registró una caída interanual de 0,6%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre cerró con una baja de 1,5%.
Aunque el indicador mostró estabilidad frente a marzo, los datos reflejan que el consumo todavía no logra consolidar una recuperación. La medición desestacionalizada indicó que el índice “regresó a los niveles de octubre 2025” luego de varios meses de retroceso.
El informe señaló que el descenso perdió intensidad en comparación con meses anteriores, pero distintos indicadores continúan mostrando un escenario de cautela entre los consumidores.
Uno de los datos que encendió alertas fue la recaudación del IVA en términos reales, que registró su “sexta baja consecutiva”, con una caída interanual de 1,3% durante abril.
Al mismo tiempo, las compras con tarjeta de crédito crecieron 1,3%, aunque muy por debajo del avance de 12% registrado en enero. El dato muestra una desaceleración en el uso del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.
Dentro del consumo masivo, el informe destacó un nuevo retroceso en la venta de carne vacuna. El sector acumuló nueve meses consecutivos de caída tras una baja de 7,6% interanual registrada en marzo.
También se observó una disminución en los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, donde el consumo cayó 6% interanual por primera vez en lo que va del año.
En contraste, algunos rubros mostraron un desempeño más favorable. La indumentaria y el calzado en centros comerciales habían registrado una suba de 3% en la última medición disponible, correspondiente a febrero.
En bienes durables hubo resultados dispares. Mientras el patentamiento de motos creció 52,1% interanual en abril, el de autos mostró una caída de 14,6%.
El Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Universidad de Palermo, busca anticipar la evolución del consumo en el país mediante indicadores de alta frecuencia. Los datos reflejan que, pese a cierta desaceleración en la caída,.