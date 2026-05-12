Paro bancario nacional este miércoles: qué trámites podrían verse afectados

La Asociación Bancaria realizará una medida de fuerza parcial en el Banco Central y el Banco Hipotecario, con reducción horaria y posibles demoras en la atención presencial.
La Asociación Bancaria anunció una nueva medida de fuerza para este miércoles 13 de mayo que impactará en la atención presencial del Banco Central de la República Argentina y del Banco Hipotecario. El reclamo incluirá un paro durante las últimas horas de la jornada laboral y podría provocar demoras en distintos trámites.
Según informó el gremio, la protesta se realizará en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades, vinculadas a cierres de áreas, sucursales y posibles pérdidas de puestos de trabajo.
En el caso del Banco Central, la atención al público se verá reducida y finalizará antes del horario habitual. Las operaciones presenciales solo podrán realizarse entre las 10 y las 12.
Por otro lado, el Banco Hipotecario también tendrá atención limitada en sus sucursales debido a la adhesión de trabajadores a la medida gremial.
Desde el sector bancario señalaron que podrían registrarse inconvenientes en trámites realizados por ventanilla y operaciones que requieran atención presencial.
Entre las operaciones alcanzadas por la medida aparecen:
A pesar del paro parcial, las plataformas digitales trabajarán con normalidad. Los clientes podrán utilizar sin problemas:
También continuará habilitada la extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos mediante tarjeta de débito.
Desde La Bancaria explicaron que en el Banco Central rechazan el cierre de varias tesorerías regionales, una decisión que, aseguran, afectará puestos laborales y servicios en distintas provincias.
En paralelo, el gremio denunció despidos y cierres de sucursales en el Banco Hipotecario, situación que generó el llamado a la medida de fuerza.
Además, el sindicato advirtió que continuará en estado de alerta y no descartó profundizar el plan de lucha si no hay respuestas de las autoridades.
comentar