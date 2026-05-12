Paro bancario nacional este miércoles: qué trámites podrían verse afectados

Desde el sector bancario señalaron que podrían registrarse inconvenientes en trámites realizados por ventanilla y operaciones que requieran atención presencial.

Los servicios que podrían presentar demoras

Entre las operaciones alcanzadas por la medida aparecen:

Cobro y depósito de cheques.

Acreditaciones bancarias.

Trámites comerciales y empresariales.

Gestiones presenciales en sucursales.

Qué operaciones seguirán funcionando

A pesar del paro parcial, las plataformas digitales trabajarán con normalidad. Los clientes podrán utilizar sin problemas:

Home banking.

Transferencias.

Pagos electrónicos.

Billeteras virtuales.

También continuará habilitada la extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos mediante tarjeta de débito.

El motivo de la protesta

Desde La Bancaria explicaron que en el Banco Central rechazan el cierre de varias tesorerías regionales, una decisión que, aseguran, afectará puestos laborales y servicios en distintas provincias.

En paralelo, el gremio denunció despidos y cierres de sucursales en el Banco Hipotecario, situación que generó el llamado a la medida de fuerza.

Además, el sindicato advirtió que continuará en estado de alerta y no descartó profundizar el plan de lucha si no hay respuestas de las autoridades.