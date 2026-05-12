Cuánto se gana por mes al depositar un millón de pesos

Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA ( 1.022.500$ )

Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA ( 1.016.150$ )

Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA ( 1.015.833$)

Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA ( 1.015.508$)

Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA ( 1.015.391$)

Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA (1.018.300$)

Estas cuentas remuneradas se volvieron muy populares porque el dinero depositado genera intereses diarios sin necesidad de constituir una inversión específica. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para pagar, transferir o consumir mientras obtiene un rendimiento automático.

Cada plataforma establece condiciones particulares y esto es algo que hay que tener en cuenta en la “letra chica” que especifica cada entidad. Algunas fijan un tope máximo de saldo que puede recibir la tasa promocionada, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. Los intereses suelen acreditarse de forma diaria, lo que incentiva el uso frecuente de estos servicios para la administración cotidiana del dinero.

Cuánto rinde 1 millón de pesos según el banco

Colocar $1 millón a 30 días se convirtió en una referencia clave para pequeños y medianos inversores. Con una Tasa Nominal Anual cercana al 19% en los principales bancos, equivalente a una Tasa Efectiva Mensual del 1,58%, el plazo fijo dejó de representar una ganancia elevada y pasó a funcionar como una alternativa de resguardo.

Actualmente, el ranking de rendimientos refleja una fuerte paridad entre los bancos públicos y las principales entidades privadas. El Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop ofrecen una tasa del 18,5%, lo que permite obtener cerca de $15.205 en 30 días por un depósito de $1.000.000. Un escalón más arriba aparecen el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro, con tasas de entre 19% y 19,5%, que generan una ganancia mensual cercana a los $16.000.

Dentro del sector privado, el BBVA Argentina y el ICBC Argentina mantienen propuestas competitivas con tasas de 18,75% y 18,8%, respectivamente. En contraste, el Banco Santander Argentina se ubica entre las opciones más conservadoras con una TNA del 15%, equivalente a un retorno de $12.328 por cada millón invertido. Esta diferencia lleva a muchos ahorristas a analizar si conviene seguir operando con su banco habitual o trasladar sus fondos hacia entidades con mejores rendimientos.