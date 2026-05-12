Cuánto se gana por mes al depositar un millón de pesos

Las tasas de interés para ahorrar en pesos en la Argentina registraron movimientos recientes e intensificaron la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos.
En medio de un aumento significativo de las tasas de interés, las billeteras digitales ganan erreno porque permiten cobrar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero sigue accesible para transferencias, pagos o consumos, a diferencia del plazo fijo tradicional, que solo habilita el retiro de los rendimeintos al finalizar el plazo de colocación que, generalmente, es a un mes .
Según los últimos datos relevados del mercado financiero argentino, tanto bancos como aplicaciones financieras actualizaron sus tasas de interés para distintos productos: cuentas remuneradas, FCI money market y plazos fijos online a 30 días. La diferencia entre entidades vuelve a mostrar un mercado muy competitivo para quienes buscan rendimiento sin inmovilizar completamente el dinero.
El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras virtuales muestra el siguiente panorama, expresado en Tasa Nominal Anual (TNA) que es el equivalente a poner el dinero durante todo un año al redimiento que se ofrece por un mes,.
Estas cuentas remuneradas se volvieron muy populares porque el dinero depositado genera intereses diarios sin necesidad de constituir una inversión específica. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para pagar, transferir o consumir mientras obtiene un rendimiento automático.
Cada plataforma establece condiciones particulares y esto es algo que hay que tener en cuenta en la “letra chica” que especifica cada entidad. Algunas fijan un tope máximo de saldo que puede recibir la tasa promocionada, mientras que otras ajustan el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta. Los intereses suelen acreditarse de forma diaria, lo que incentiva el uso frecuente de estos servicios para la administración cotidiana del dinero.
Colocar $1 millón a 30 días se convirtió en una referencia clave para pequeños y medianos inversores. Con una Tasa Nominal Anual cercana al 19% en los principales bancos, equivalente a una Tasa Efectiva Mensual del 1,58%, el plazo fijo dejó de representar una ganancia elevada y pasó a funcionar como una alternativa de resguardo.
Actualmente, el ranking de rendimientos refleja una fuerte paridad entre los bancos públicos y las principales entidades privadas. El Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop ofrecen una tasa del 18,5%, lo que permite obtener cerca de $15.205 en 30 días por un depósito de $1.000.000. Un escalón más arriba aparecen el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro, con tasas de entre 19% y 19,5%, que generan una ganancia mensual cercana a los $16.000.
Dentro del sector privado, el BBVA Argentina y el ICBC Argentina mantienen propuestas competitivas con tasas de 18,75% y 18,8%, respectivamente. En contraste, el Banco Santander Argentina se ubica entre las opciones más conservadoras con una TNA del 15%, equivalente a un retorno de $12.328 por cada millón invertido. Esta diferencia lleva a muchos ahorristas a analizar si conviene seguir operando con su banco habitual o trasladar sus fondos hacia entidades con mejores rendimientos.
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