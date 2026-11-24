Las sanciones que desataron el conflicto

La disputa tiene como antecedente la toma de las oficinas de la Dirección Médica del 31 de octubre de 2025, un episodio que derivó en sumarios administrativos contra 40 trabajadores. De ese total, uno fue sobreseído por falta de pruebas y otro se jubiló, por lo que finalmente se resolvieron sanciones para 38 personas.

La administración del hospital informó que dispuso diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Una de las cesantías puede aplicarse de manera inmediata, mientras que las otras nueve requieren un pedido de desafuero gremial ante la Justicia.

En cuanto a las suspensiones, 13 se harán efectivas de inmediato y las restantes dependerán de la situación gremial de cada trabajador. Las autoridades también señalaron que el procedimiento respetó el derecho de defensa de los involucrados y que una medida cautelar que había frenado el sumario fue revocada por una cámara.

El reclamo de ATE y APyT

Desde los gremios cuestionaron las medidas y sostuvieron que representan una represalia por las protestas salariales que se desarrollaron durante seis meses del año pasado. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, calificó las sanciones como un "atropello intolerable".

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias de las medidas en el funcionamiento cotidiano del centro pediátrico y mencionó la situación de enfermeras, médicas, técnicas y trabajadores de otras áreas.

"A nadie se le escapa que acá hay un revanchismo por seis meses de lucha", afirmó Lipcovich, quien anticipó que el sindicato buscará dejar sin efecto las sanciones. "Vamos a luchar hasta el final para anular estas sanciones", agregó.

Por su parte, APyT expresó su respaldo a los trabajadores afectados y convocó a acompañar el reclamo. "En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional", manifestó la organización.

Frente a los incidentes de este martes, las autoridades aseguraron que la actividad asistencial no se interrumpió y que el personal pudo ingresar con normalidad para continuar con las cirugías, los estudios y la atención de chicos con enfermedades complejas.

Finalmente, la conducción del hospital anticipó que avanzará con las medidas correspondientes por los hechos denunciados y remarcó: "El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate".