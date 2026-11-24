La Iglesia Católica reiteró su pedido al Senado de la Nación para que sancione la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, reclamó que el Senado apruebe la ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.
Colombo alertó sobre el avance de las apuestas virtuales entre niños y adolescentes y sostuvo que la iniciativa debe ubicarse por encima de cualquier interna partidaria o diferencia ideológica por tratarse de una problemática de salud pública.
El reclamo se suma a la carta abierta que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundió ayer reclamo se suma a la carta abierta que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundió ayer, dirigida a los senadores, en la que pidió que el jueves se apruebe la iniciativa. En el documento, la Iglesia planteó que la problemática representa una cuestión de salud pública y reclamó respuestas frente al avance de las apuestas online.
En declaraciones radiales a Urbana Play, Colombo respaldó la carta abierta y advirtió sobre las consecuencias sociales y sanitarias del juego compulsivo. «Piensen en los pibes, se muere esta ley y se siguen muriendo pibes y familias, esa es la consecuencia», expresó el prelado, quien además señaló que los informes recibidos desde distintas diócesis del país reflejan con preocupación casos de dependencia severa y suicidio juvenil asociados a este fenómeno.
Durante su intervención, el titular de la CEA apuntó contra el peso económico de los sectores vinculados a la industria del juego y consideró que la presión de esos intereses desplazó el debate parlamentario, recordando las audiencias en las que expusieron la Iglesia, la AFA y actores empresariales del sector. En ese sentido, descartó que exista margen para una autorregulación del mercado y reclamó la intervención del Estado mediante normas claras y aplicables que protejan a los menores de edad sin criminalizar a quienes apuestan.
Asimismo, Colombo contrastó la parálisis de esta iniciativa con el impulso que tuvo la Ley de Discapacidad tras la visita del papa León XIV, y lamentó que el proyecto contra la ludopatía haya quedado relegado en la agenda legislativa por segundo año consecutivo. «Nos llena de impotencia imaginar que una cosa tan obvia, tan significativa para el bien de nuestra gente, quede en un segundo plano», afirmó el arzobispo al instar a los senadores a aprobar criterios concretos de control antes del cierre del año parlamentario.
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