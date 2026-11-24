Durante su intervención, el titular de la CEA apuntó contra el peso económico de los sectores vinculados a la industria del juego y consideró que la presión de esos intereses desplazó el debate parlamentario, recordando las audiencias en las que expusieron la Iglesia, la AFA y actores empresariales del sector. En ese sentido, descartó que exista margen para una autorregulación del mercado y reclamó la intervención del Estado mediante normas claras y aplicables que protejan a los menores de edad sin criminalizar a quienes apuestan.

Asimismo, Colombo contrastó la parálisis de esta iniciativa con el impulso que tuvo la Ley de Discapacidad tras la visita del papa León XIV, y lamentó que el proyecto contra la ludopatía haya quedado relegado en la agenda legislativa por segundo año consecutivo. «Nos llena de impotencia imaginar que una cosa tan obvia, tan significativa para el bien de nuestra gente, quede en un segundo plano», afirmó el arzobispo al instar a los senadores a aprobar criterios concretos de control antes del cierre del año parlamentario.