Los dos habían sido designados el 21 de diciembre de 2023 mediante los decretos 63 y 62 de ese año, respectivamente.

La salida de Leguízamo y Zamparolo, en tanto, no se explica únicamente por los tiempos institucionales. En septiembre pasado ambos funcionarios se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y expresaron su malestar ante lo que describían como una intervención de funcionarios vinculados políticamente a Caputo en decisiones clave del organismo. Esa incomodidad se fue acumulando durante meses hasta que, finalmente, derivó en la decisión política de reemplazarlos.

Leguízamo había llegado a la conducción del PAMI tras un recorrido en distintas áreas técnicas del organismo. Zamparolo, por su parte, provenía de la conducción de la DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos fueron designados el mismo día, el 21 de diciembre de 2023. El ministerio agradeció a los dos funcionarios “por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.

El recambio se da además en un escenario de fuertes presiones sobre la obra social de los jubilados. A lo largo de 2026, el PAMI acumuló demoras en las transferencias del Tesoro que se tradujeron en deudas con clínicas, sanatorios y prestadores. Al mismo tiempo, profesionales médicos reclamaron por honorarios atrasados y aranceles que consideraban insuficientes, lo que derivó en interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país.

Con casi seis millones de afiliados, el organismo es uno de los entes más sensibles del sistema sanitario argentino.