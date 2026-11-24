El Ministerio de Salud informó este lunes que realizó cambios en la cúpula del PAMI, el organismo que brinda cobertura a jubilados y pensionados en todo el país.
En medio de la profunda crisis que atraviesa el organismo y tras desplazar a su cúpula, el Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y de la doctora Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del organismo.
Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial en el cual, previamente, se detalló: “Acéptase, a partir del 23 de noviembre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Esteban Ernesto Leguízamo al cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.
También se le aceptó la renuncia a partir del mismo día al doctor Carlos Blas Zamparolo al cargo de Subdirector Ejecutivo del PAMI, tras lo cual se oficializaron los citados cargos en el escrito que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.
“Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del PAMI.
Los dos habían sido designados el 21 de diciembre de 2023 mediante los decretos 63 y 62 de ese año, respectivamente.
La salida de Leguízamo y Zamparolo, en tanto, no se explica únicamente por los tiempos institucionales. En septiembre pasado ambos funcionarios se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y expresaron su malestar ante lo que describían como una intervención de funcionarios vinculados políticamente a Caputo en decisiones clave del organismo. Esa incomodidad se fue acumulando durante meses hasta que, finalmente, derivó en la decisión política de reemplazarlos.
Leguízamo había llegado a la conducción del PAMI tras un recorrido en distintas áreas técnicas del organismo. Zamparolo, por su parte, provenía de la conducción de la DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos fueron designados el mismo día, el 21 de diciembre de 2023. El ministerio agradeció a los dos funcionarios “por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.
El recambio se da además en un escenario de fuertes presiones sobre la obra social de los jubilados. A lo largo de 2026, el PAMI acumuló demoras en las transferencias del Tesoro que se tradujeron en deudas con clínicas, sanatorios y prestadores. Al mismo tiempo, profesionales médicos reclamaron por honorarios atrasados y aranceles que consideraban insuficientes, lo que derivó en interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país.
Con casi seis millones de afiliados, el organismo es uno de los entes más sensibles del sistema sanitario argentino.
comentar