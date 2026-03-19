Distinguen al periodista Osvaldo Logares como "Personalidad Destacada" de la cultura de la Ciudad

"El camino de la ética"

Logares agradeció al Cuerpo Legislativo, al promotor de la distinción, a sus colegas y maestros y especialmente a su familia. Luego afirmó que "LLevaré esta distinción con orgullo y gratitud hasta el último día de mi vida". " LLegué hasta acá por el camino de la ética y la honestidad, los principios y los valores y la línea de conducta siempre recta que me marcaron mis padres y mis abuelos", sostuvo, Destacó que "en cinco décadas tuve el privilegio de sentarme frente a frente con la historia". "La verdadera vedette es la noticia, nosotros somos el puente hacia la gente", concluyó el periodista.

Antes de los discursos se proyectó un video del periodista Pepe Gil Vidal quien recorrió la trayectoria profesional de Logares y contó algunas experiencias de labores compartidas.

Osvaldo Logares comenzó a trabajar en la Agencia de Noticias Télam, pasando luego por las agencias Noticias Argentinas y DYN. Continuó su carrera profesional en los diarios Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón. En televisión siempre trabajo en Canal 13, fue cronista de exteriores, periodista de móviles, acreditado en Aeroparque, Casa de Gobierno, Congreso Nacional, Ministerio de Economía, CGT, Ministerio de Trabajo, Episcopado, Cancillería y en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fue parte del lanzamiento del canal Todo Noticias TN en Junio de 1993. Sus notas y apariciones en vivo se vieron en todos los Noticieros de la Dirección de Noticias de Canal 13 y Artear en la época estatal y en la privada. Al mediodía desarrolló tareas en los noticieros: Realidad y Noticiero 13, mientras que a la noche tuvo innumerables apariciones en la nave insignia del canal, Telenoche que conducían sus maestros y amigos Cesar Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers.

En radio tuvo la oportunidad de trabajar en Radio Rivadavia, la AM más escuchada de la época, como cronista en exteriores para emblemáticos programas de la Emisora, con conductores como Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo), José María Muñoz, Juan Alberto Badia, Juan Carlos Mareco y Mario Monteverde.

Desde 1971 cubrió los hechos históricos más importantes que sucedieron en nuestro país, desde la llegada de Perón a Ezeiza, enfrentamientos armados en la década más sangrienta de nuestra historia reciente, secuestros, tomas de cuarteles, golpes militares, recuperación de la democracia en 1983. Ya en período democrático su labor periodística lo llevó a trabajar en el histórico juicio a las Juntas Militares, alzamientos militares, entrevistas y viajes con todos los presidentes constitucionales, con Juan Pablo II y con la Madre Teresa de Calcuta.

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Testimonios, el libro de Osvaldo Logares

El libro "Testimonios, Conversaciones y Relatos inéditos con Personalidades Nacionales e Internacionales" de 2025 compila entrevistas donde refleja como testigo presencial de los diez últimos lustros de la Historia Nacional e Internacional. Incluye testimonios logrados a dos Papas, Francisco y Juan Pablo II; tres presidente argentinos Perón, Alfonsín y Menem y dos mandatarios extranjeros, George Bush y Mijail Gorbachov. Personalidades como René Favaloro, Luis Federico Leloir, Jorge Luis Borges, Juan Manuel Fangio, Diego Armando Maradona, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, Astor Piazzolla, Benito Quinquela Martin, Antonio Berni, Raúl Soldi, Atahualpa Yupanqui, la Reina Máxima Zorreguieta. En lo que respecta a las personalidades extranjeras, la Madre Teresa de Calcuta, Rudolf Nureyev, Alain Delon, Frank Sinatra, Pele, Franz Beckenbauer, Charles Aznavour, Julio Iglesias, Sting, Joan Manuel Serrat, Henry Kissinger y Rockefeller.