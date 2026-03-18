Rusia bloquea Telegram y profundiza la censura digital con impacto masivo en usuarios

En los últimos meses, Rusia incrementó la presión sobre plataformas extranjeras y ya bloqueó servicios como WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube, entre otros. En ese contexto, Telegram se había consolidado como el principal canal de comunicación libre.

La plataforma no solo era utilizada para mensajería personal, sino también como fuente de información, organización social y debate público, especialmente en torno al conflicto en Ucrania.

Según Rusia todos los drones lanzados por Kiev, sobre la residencia de Putin, fueron destruidos. Vladimir Putin, presidente de Rusia

El endurecimiento del control se apoya en una nueva legislación firmada por Vladimir Putin, que otorgó al Servicio Federal de Seguridad facultades para bloquear internet sin intervención judicial, habilitando restricciones de alcance masivo.

Las consecuencias ya impactaron en la vida cotidiana y la economía digital. Usuarios reportaron dificultades para realizar pagos online, trabajar de forma remota o mantener contacto con familiares, en un escenario de creciente desconexión.

Frente a estas limitaciones, se registró un aumento en la demanda de dispositivos alternativos como walkie-talkies y pagers (conocidos tambien como bipers), en lo que analistas describen como un retroceso tecnológico forzado.

Desde Telegram, su fundador Pavel Durov sostuvo que la medida responde a un intento de imponer servicios estatales diseñados para la vigilancia. Expertos advierten que el uso de VPN ya no resulta efectivo ante nuevas herramientas de control como listas blancas de sitios permitidos.