Rectores y la comunidad universitaria convocaron a la marcha federal del próximo martes

Y explicó: "Hemos sido muy responsables en este camino, hemos priorizado siempre los canales institucionales, hicimos una y otra vez gestiones ante las autoridades nacionales, las respuestas no aparecieron. Fuimos al Congreso de la Nación, que es el ámbito que tiene competencia en materia presupuestaria, no una vez, sino en dos períodos legislativos. Logramos aprobar una ley razonable que, sin comprometer fiscalmente al Estado, da respuestas a estos problemas que venimos haciendo evidente. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional veta toda la ley de Financiamiento Universitario logramos sostenerla con una mayoría agravada, e incluso pudimos sostenerla con la nueva composición del Congreso de la Nación cuando se intentó derogar en el marco de la discusión presupuestaria para el 2026 en diciembre del año pasado. Cuando el PEN decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso -debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina- hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia a reclamar el cumplimiento de la ley. Y hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, y, aún así, no tenemos respuesta".

"Por tanto -continuó Bartolacci-, si no valen las gestiones que se hacen con tanta responsabilidad frente a las autoridades, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia en su competencia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta, garantizar los recursos mínimos indispensables que el sistema universitario y científico necesita para funcionar y resolver los problemas que venimos planteando".

"En ese sentido, esta convocatoria a la sociedad argentina, necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científico, sino la sociedad en su conjunto. Argentina le debe garantiza a cualquier joven, según su deseo, según su vocación, la posibilidad de acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción", resaltó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Marcha universitaria 2

La demanda judicial

Franco Bartolacci también se refiriò a la presentación realizada ante la Justicia para lograr la el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional. "Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas que, la razonabilidad que el poder Ejecutivo Nacional debería tener, hoy todavía no aparecen".

Participantes

Entre otras autoridades, participaron de la conferencia de prensa -realizada en la sede la sede del CIN-, autoridades de la UBA, de las Universidades de José C. Paz, de Guillermo Brown y de Río Negro.

En representación de los gremios estuvieron las seis agrupaciones, entre ellas la Federación de Docentes Universitarios, Ctera, Conadu y también la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (no docentes). Además participaron representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA).