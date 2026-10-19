La UCA inaugurará una muestra de arte sacro contemporáneo en homenaje al Papa León XIV

Sasha Minovich, Una nueva esperanza, 2023.

Entre los artistas que forman parte de la exposición se encuentran Diana Aisenberg, Mirta Kupferminc, Xil Buffone, Diego Fontanet, Magdalena Holmberg y Sasha Minovich, además de otros creadores que trabajan con diferentes lenguajes y disciplinas.

“El arte es un espacio privilegiado desde el cual cada época puede cuestionar sus límites y confirmar su horizonte de trascendencia”, expresaron las curadoras. Asimismo, destacaron la necesidad de poner nuevamente en el centro la dignidad humana frente a una sociedad cada vez más enfocada en la productividad.

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo fue creada en 1986 por iniciativa de monseñor Vicente Vetrano y, desde sus comienzos, convoca a artistas de distintas tradiciones y confesiones religiosas.

La inauguración de “Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia” tendrá lugar el lunes 26 de octubre a las 18 en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, situado en Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero.

La muestra podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.