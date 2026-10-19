La UCA inaugurará una muestra de arte sacro contemporáneo en homenaje al Papa León XIV

La exposición “Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia” abrirá el 26 de octubre en Puerto Madero. Con entrada libre y gratuita.
El vínculo entre el arte, la espiritualidad y las problemáticas del mundo actual será el tema central de “Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia”, una muestra dedicada al Papa León XIV que abrirá sus puertas el 26 de octubre en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
La exposición, organizada en conjunto con la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, presentará una selección de obras pertenecientes a las ediciones XIII y XIV de ese encuentro artístico. La curaduría estará a cargo de María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis.
La iniciativa propone relacionar distintas expresiones artísticas contemporáneas con las ideas asociadas al pontífice en Magnifica Humanitas. Entre los temas que atraviesan la muestra se encuentran la naturaleza humana, la memoria, los avances tecnológicos, el vínculo con el ambiente y la búsqueda de trascendencia.
El recorrido reúne producciones que integran herramientas digitales con prácticas y saberes ancestrales. También incluye obras que exploran cuestiones como la vulnerabilidad de las personas, el sufrimiento y la responsabilidad colectiva en el cuidado del planeta.
Entre los artistas que forman parte de la exposición se encuentran Diana Aisenberg, Mirta Kupferminc, Xil Buffone, Diego Fontanet, Magdalena Holmberg y Sasha Minovich, además de otros creadores que trabajan con diferentes lenguajes y disciplinas.
“El arte es un espacio privilegiado desde el cual cada época puede cuestionar sus límites y confirmar su horizonte de trascendencia”, expresaron las curadoras. Asimismo, destacaron la necesidad de poner nuevamente en el centro la dignidad humana frente a una sociedad cada vez más enfocada en la productividad.
La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo fue creada en 1986 por iniciativa de monseñor Vicente Vetrano y, desde sus comienzos, convoca a artistas de distintas tradiciones y confesiones religiosas.
La inauguración de “Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia” tendrá lugar el lunes 26 de octubre a las 18 en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, situado en Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero.
La muestra podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.