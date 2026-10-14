La Legislatura porteña distinguió al libro "Soy Bosterman" de José Console

José Console y Daniel Angelici (al centro) sostienen el diploma que declara al libro Soy Bosterman "de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Comunicación Social"

Luego de dar la bienvenida al Palacio Legislativo, Francisco Loupias destacó: “Desde el punto de vista deportivo y cultural, La Boca es un barrio muy importante en lo social, cultural y simbólico. Es un barrio central para la Ciudad, con una historia viva y llena de anécdotas”.

Por su parte, Crucitta resaltó: “Más allá de la historia de Boca, el libro habla de la familia, del paso del tiempo, la pasión y de un lugar de encuentro, y para cada uno el club es eso”. Además, puntualizó que, como legisladores, “tenemos que pensar mucho en los espacios en donde nos podamos encontrar” y en donde los jóvenes “encuentren un lugar de pertenencia”.

Finalmente, Console agradeció la presencia de Angelici así como también de todos los presentes, relató cómo surgió la idea del libro y explicó su vínculo con la institución xeneize. “Directamente, este libro lo escribí con el corazón y cuando empezaba escribirlo, no podía seguir. Son recuerdos muy lindos, algunos son tristes, pero son más los lindos que los tristes. Vayan con sus familias y abrácenlos en un grito de gol, eso no lo van a borrar nunca de su corazón”, concluyó el autor.

El autor

Console es un destacado abogado de extensa trayectoria profesional quien, además, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de sus colegas como miembro directivo del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal.

En "Soy Bosterman" -que fue prologado por el dos veces presidente (2011-2019) de Boca Juniors, Daniel Angelici- se retrata el fútbol como un espejo de la vida cotidiana, las costumbres y la identidad de los porteños e incluye recuerdos entrañables como el uso de la radio Spica, las formas de vestir y el ritual de ir a la cancha.

Un libro escrito desde el corazón

"Soy Bosterman está escrito desde el corazón -explica el autor- Refleja el paso del tiempo y la pasión por el club. Atraviesa diversas etapas de mi vida. Desde el primer partido en que me llevó mi viejo allá por los 60 a la vieja cancha de lanus ( asi se llama el primer capitulo) hasta las vivencia vividas con mis hijos y nietos".

Y agrega: "Hay un reflejo de ese Buenos Aires del tranvía y las sacachispas hasta la previa de aquellos tiempos- la pasta amasada por mi vieja - hasta los días de hoy que comemos en lo de Quique con mi hijo, yerno y mis nietos".

Desde Pelé hasta el "El arco de los Milagros"

Preciso y documentado, "Soy Bosterman" recorre décadas de historia de Boca Juniors como solo un apasionado y perfeccionista como José Console -exsecretario del Tribunal de Disciplina del club (2015-2019)- puede describir.

"En uno de los capítulos - ´Cuarenta años' - se refleja el paso del tiempo y el sentido de revancha en el fútbol -explica el autor-. Cuento la final del 63 con Pelé en cancha jugando para el Santos y la del 2003. La primera con mi viejo y la ultima con mi hijo".

Y sigue el relato: "En ´El arco de los milagros` -segundo capítulo- se describe el significado de ese lugar, donde Roma atajó el mítico penal en el 62 a Delem; donde el Diego hizo gatear a Fillol en el 81 y donde se ganaron partidos memorables como la final contra Cruz Azul y finalmente esos tres palos que fueron el obsequio a Palermo".

Pero Boca no sería la mítica institución deportiva reconocida mundialmente sin su hinchada. Y Console lo refleja en el capítulo de su libro denominado "El jugador Nro. 12". "Allí se describe su nacimiento con Toto Cafarena y la gira del 24 hasta la actualidad con fotos e ilustraciones de época, con la Raulito, Laudonio el loco banderita, Quique y hasta el Abuelo", indica el escritor.

"Dios vive en la Boca"

Por último, el autor se refiere al capítulo dedicado a Maradona: "`Dios vive en la Boca` atraviesa todos los periodos de Diego con la azul y oro contando algunas de sus anécdotas y goles. Finalmente el.libro concluye con un capitulo que es la era del acuario. Hago referencia a la década del 60 con grandes equipos de fútbol. Racing. River, Independiente,San Lorenzo, Estudiantes de la Plata y otros de aquella época. Sin duda el mejor futbol que vi".

Sin duda no se trata solo de una obra destinada a los hinchas de Boca Juniors. "Soy Bosterman" es para todos los que valoran el fútbol y los sentimientos y valores que despiertan partidos y jugadores memorables que se transmiten de generación a generación.