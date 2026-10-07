Declaran de interés cultural de la Ciudad al libro "Soy Bosterman" de José Console

Y agrega: "Hay un reflejo de ese Buenos Aires del tranvía y las sacachispas hasta la previa de aquellos tiempos- la pasta amasada por mi vieja - hasta los días de hoy que comemos en lo de Quique con mi hijo, yerno y mis nietos".

Desde Pelé hasta el "El arco de los Milagros"

Preciso y documentado, "Soy Bosterman" recorre décadas de historia de Boca Juniors como solo un apasionado y perfeccionista como José Console -exsecretario del Tribunal de Disciplina del club (2015-2019)- puede describir.

"En uno de los capítulos - ´Cuarenta años' - se refleja el paso del tiempo y el sentido de revancha en el fútbol -explica el autor-. Cuento la final del 63 con Pelé en cancha jugando para el Santos y la del 2003 La primera con mi viejo y la ultima con mi hijo".

Y sigue el relato: "En ´El arco de los milagros` -segundo capítulo- se describe el significado de ese lugar, donde Roma atajó el mítico penal en el 62 a Delem; donde el Diego hizo gatear a Fillol en el 81 y donde se ganaron partidos memorables como la final contra Cruz Azul y finalmente esos tres palos que fueron el obsequio a Palermo".

Pero Boca no sería la mítica institución deportiva reconocida mundialmente sin su hinchada. Y Console lo refleja en el capítulo de su libro denominado "El jugador Nro. 12". "Allí se describe su nacimiento con Toto Cafarena y la gira del 24 hasta la actualidad con fotos e ilustraciones de época, con la Raulito, Laudonio el loco banderita, Quique y hasta el Abuelo", indica el escritor.

"Dios vive en la Boca"

Por último, el autor se refiere al capítulo dedicado a Maradona: "`Dios vive en la Boca` atraviesa todos los periodos de Diego con la azul y oro contando algunas de sus anécdotas y goles. Finalmente el.libro concluye con un capitulo que es la era del acuario. Hago referencia a la década del 60 con grandes equipos de fútbol. Racing. River, Independiente,San Lorenzo, Estudiantes de la Plata y otros de aquella época. Sin duda el mejor futbol que vi".

Sin duda no se trata solo de una obra destinada a los hinchas de Boca Juniors. "Soy Bosterman" es para todos los que valoran el fútbol y los sentimientos y valores que despiertan partidos y jugadores memorables que se transmiten de generación a generación.