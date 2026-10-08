La canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, contó que Carson recibió la noticia de manera inesperada mientras se encontraba en Islandia de viaje, "escuchando el viento", según explicó.

Entre las obras destacadas por la Academia para fundamentar la elección aparece Nox, publicada en 2010 y escrita en homenaje a su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de morir en Dinamarca en 2000.

"Aquí -expresaron- es palpable un profundo sentimiento de pérdida que se abre camino desde abajo. El resultado es una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido. Además, hay una tercera voz que aporta profundidad temporal en la figura del poeta romano Catulo, con su famosa elegía 101 en honor a su propio hermano fallecido, quien, al igual que Michael, murió en tierra extranjera".

Los últimos ganadores del Nobel de Literatura

Carson sucede al escritor húngaro László Krasznahorkai, distinguido en 2025 "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

En 2024, el premio fue para la escritora surcoreana Han Kang, reconocida "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana".

Un año antes, en 2023, el galardón correspondió al noruego Jon Fosse, elegido por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible". En 2022, la francesa Annie Ernaux fue reconocida por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".

Anne Carson y su particular mirada sobre los clásicos

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Carson desarrolló una de las producciones más singulares de la literatura contemporánea, combinando poesía, ensayo, narrativa, filosofía y traducción.

Su vínculo con la cultura clásica comenzó durante la escuela secundaria. En ese período, un profesor de latín accedió a enseñarle griego antiguo durante los almuerzos, una experiencia que tendría una influencia decisiva en su posterior recorrido intelectual.

Carson estudió en la Universidad de Toronto, donde completó una licenciatura, una maestría y un doctorado en Estudios Clásicos. Posteriormente ejerció como profesora en distintas universidades de Canadá y Estados Unidos, entre ellas McGill y Michigan, mientras construía una escritura alejada de las estructuras convencionales.

Su primera publicación fue Eros the Bittersweet, de 1986, un ensayo centrado en el deseo dentro de la literatura griega y que ya mostraba varios de los rasgos que luego definirían su producción. Más adelante llegaron Glass, Irony, and God(1992), Plainwater (1995) y Men in the Off Hours (2000), obras que ampliaron su reconocimiento internacional.

Uno de sus libros más destacados es Autobiografía de Rojo (1998), una novela escrita en verso que toma el mito griego de Gerión y Heracles para transformarlo en una historia contemporánea atravesada por el amor, el deseo y la decepción. La obra, cuyos personajes llegan a encontrarse nuevamente en Buenos Aires, recibió una amplia valoración de la crítica y consolidó a Carson dentro de la poesía experimental.

En 2001 publicó La belleza del marido, una obra sobre el matrimonio y la separación sentimental construida a partir de 29 tangos, que obtuvo el reconocido Premio T. S. Eliot. También fue distinguida con el Premio Griffin de Poesía y, en 2000, recibió una beca de la Fundación MacArthur.

Su bibliografía incluye además Decreation (2005), donde entrelaza poesía, ensayo y ópera, junto con traducciones de obras de Eurípides, Sófocles y Esquilo. Su manera de reinterpretar los textos clásicos a partir de referencias contemporáneas generó tanto reconocimiento como debates entre especialistas.

A pesar de su trayectoria y prestigio internacional, Carson ha expresado en distintas oportunidades que nunca se definió completamente como escritora. En una entrevista señaló que su primera vocación estuvo relacionada con el dibujo y que todavía se considera una artista visual, una mirada que permite comprender su constante búsqueda de nuevas formas de expresión.