¿Por qué estamos viviendo así?/ Por Antonio Las Heras

Carl Gustav Jung lo habìa anunciado

Empero, alguien ya había anunciado que esto habría de ocurrir e, inclusive, indicó con precisión las causas. Me refiero al sabio Carl Gustav Jung (1875/1961) descubridor de lo que este médico psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, antropólogo y filósofo describió como lo Inconsciente Colectivo: el sustrato más profundo del psiquismo humano.

En tal ámbito (si así podemos llamarlo) se encuentran las estructuras arquetípicas formadas por aquellas emociones intensas que quedaron grabadas durante la evolución de la Historia de la Humanidad. Entre ellas, Jung describió –allá por los años 40 del siglo pasado– la existencia del Arquetipo del Año Mil.

Curiosamente – y escribo “curiosamente” con toda intención– se puede buscar en Internet referencias a lo inconsciente colectivo y sus manifestaciones arquetípicas, encontrándose cientos de referencias. Pero no sobre el Arquetipo del Año Mil que estamos atravesando. Interesante fenómeno de negación colectiva, para expresarlo psicoanalíticamente.

Pues bien, Jung señaló que estos cambios habrían de iniciarse a medida que concluía el siglo XX y que habrían de manifestarse con toda su intensidad durante las primeras décadas del siglo XX. ¡Tal como está sucediendo! Es que – siguiendo el legado de este investigador– habría de ocurrir algo similar a lo acontecido con la llegada del Año Mil en Europa; una franja que va del año 980 al 1040; que resultó una época muy turbulenta, por cierto. Lo que lleva a considerar que los cambios continuos y transformaciones que estamos atravesando aún durarán unos años más.

El Arquetipo de los Mil Años o del Año Mil

El Arquetipo de los Mil Años o Arquetipo del Año Mil, es una íntima certeza albergada en el psiquismo profundo de todos los pueblos de que cada vez que transcurre un tiempo determinado –según el calendario que utilicen; siempre tratándose de lo que podemos denominar “una cifra redonda”– habrá de llegar el fin de esa sociedad para dar lugar a una nueva y diferente. Como recién he señalado, un buen ejemplo lo tenemos en los sucesos que nos relata la Historia que ocurrieron mientras la civilización europea aguardaba la llegada del Año Mil.

Igualmente encontramos la acción de este arquetipo en los presagios que se hicieron cuando llegamos al año 2000. A diferencia de lo acontecido mil años antes, aquí el imaginario no lo situaba en el fin del mundo, ni en la desaparición de los humanos, y si en que sería un “nuevo mundo” con la gente viajando en autos que circulaban por la atmósfera y viajes turísticos a la Luna y Marte.

Dicho sea de paso, tal como lo fantasearon escritores de novelas o autores de cine (recuerdo una serie en la televisión por cable que, precisamente, se tituló “Milenium”); aunque no existiera ni una sola prueba concreta de que el año 2000 estuviera asociado –necesariamente– a vivencias de tal índole.

Lo de que la llegada del nuevo milenio sería para mejorar la condición humana ya viene de hace tiempo. Tanto es así que la novela “El año 2000. Una visión retrospectiva”, escrita por Edward Bellamy (1850/1898), cuya primera edición es nada menos que del año 1888, tiene como protagonista a una persona que despierta mágicamente en el año 2000, descubriendo a la ciudad norteamericana de Boston transformada en una sociedad socialista perfecta y pacífica.

Claro que –como bien explicaba Jung– cada arquetipo tiene sus manifestaciones favorables entramadas con las desfavorables. Algunos temores hubo para con la llegada del año 2000. Si bien el nuevo milenio se inició recién el 1ero. de enero de 2001.

Pero en el psiquismo humano la cuestión está en esas cifras redondas terminadas en varios ceros. ¿Qué ocurriría con los sistemas cibernéticos al concluir 1999? ¿Había posibilidades ciertas de que dejaran de funcionar correctamente? Tema del que se ocupa la película “Office Space” (estrenada en 1999). Es una comedia que se hizo famosa por tratar sobre programadores que precisamente buscaban arreglar el por entonces famoso error del "año dos mil" en los sistemas de su empresa.

Estamos atravesando 2026. De manera tal que a estar atentos a los cambios y modificaciones que seguiremos observando cada día y atendiendo la manera de sacarles utilidad y provecho. El nuevo ciclo arquetípico está iniciado, avanzado… ¡pero las transformaciones aún no concluyeron… falta bastante tiempo para ello!

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis; parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. www.antoniolasheras.com